PSV, De Jong su Malen e Madueke: "Nessuna offerta dal Borussia. Il secondo non è in uscita"

Il direttore tecnico del PSV Eindhoven John de Jong intervistato da Voetbal International è tornato a parlare del futuro di Donyell Malen e Noni Madueke entrami nel mirino del Borussia Dortmund: “Al momento non abbiamo ancora ricevuto un’offerta concreta, ma ovviamente tutto può cambiare velocemente. In linea. - continua De Jong – Madueke? In linea di principio non dovrebbe lasciare il club, ma nel mercato può sempre succedere qualcosa di pazzesco anche se la nostra preferenza sarebbe trattenerlo qui”.