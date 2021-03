Punizione da 40 metri alla Juninho e prima convocazione: la domenica magica di Laurienté

vedi letture

Un capolavoro balistico straordinario, e un premio più che meritato per un rendimento finora ottimo. Armand Laurienté ha messo a segno ieri uno dei gol più belli della Ligue 1: il suo calcio di punizione da 40 metri ha sorpreso il portiere del Nantes nella sfida pareggiata 1-1 dal suo Lorient in trasferta. Un gesto tecnico che ricorda il modo di calciare di Juninho, Pirlo e Calhanoglu, e che ha portato in dote, un po' a sorpresa, la prima convocazione in Nazionale: Laurienté, classe 1998 di origini guadalupensi, 3 gol e 3 assist finora in stagione, è stato infatti chiamato dal CT Didier Deschamps in sostituzione dell'infortunato Aouar.

UNBELIEVABLE 😨😳, guess what?! Armand Laurienté is French but he’s of Guadeloupean descent 🇬🇵👀 could we see him in a Word Cup squad 🤔 (via @nxahjones_) pic.twitter.com/zDZyv7Yfum — Unveil+ (@unveilplus) March 21, 2021