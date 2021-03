Qatar 2022, parte bene la Danimarca: 2-0 a Israele. 90' per Kjaer ed Eriksen

Parte bene la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali: 2-0 per gli scandinavi a Tel Aviv contro Israele. Un gol per tempo, apre Braithwaite e chiude Wind. Per Eriksen e Kjer partita giocata per intero, 86' per Maehle rimpiazzato da Stryger Larsen. Scampoli di partita anche per il bolognese Skov Olsen, in campo negli ultimi 13'. Resta in panchina il sampdoriano Damsgaard. Danimarca e Israele sono inserite nello stesso raggruppamento di Austria, Scozia, Moldavia e Far Oer.