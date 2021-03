Qual. Coppa d'Africa, sconfitte indolori per le due Guinee: 90' per gli italiani Obiang e Machin

Nessun nuovo verdetto dalle tre partite di Qualificazioni alla Coppa d’Africa in programma per oggi alle ore 15. Già tutto deciso, infatti, nei gironi per cui si giocava, con le qualificazioni della Guinea e della Guinea Equatoriale (90’ per i due italiani Obiang e Machin) entrambe sconfitte oggi, così come delle capolista Mali e Tunisia.

Mali - Ciad 3-0 a tavolino

Namibia - Guinea 2-1

Tanzania - Libia 1-0

Tunisia - Guinea Equatoriale 2-1