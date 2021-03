Qual. Mondiali 2022, gruppo C: Svizzera appaiata con l'Italia, Shaqiri abbatte la Lituania

vedi letture

Italia e Svizzera viaggiano a braccetto nel gruppo C di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Al successo per due a zero degli Azzurri sul campo della Bulgaria fa eco quello di misura della selezione di Petkovic, che rimane a punteggio pieno in virtù dell'uno a zero sulla Lituania firmato Xherdan Shaqiri. Di seguito il dettaglio dei risultati della serata e la classifica aggiornata.

I risultati delle 20.45

Bulgaria-Italia 0-2

Svizzera-Lituania 1-0

La classifica aggiornata del gruppo C

Italia 6

Svizzera 6

Lituania* 0

Irlanda del Nord* 0

Bulgaria 0

*una partita in meno