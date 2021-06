Qualificazioni Qatar 2022, le gare asiatiche: Bahrein a valanga, bene l'Iran

vedi letture

Mentre in Europa sta per iniziare l'Europeo, in Asia si sono disputate tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi alcune delle sfide di qualificazione al prossimo mondiale di Qatar 2022. Tante le squadre in campo per la quinta giornata delle qualificazioni, che vedono anche risultati scoppiettanti. Il Bahrain vince a valanga contro a Cambogia per 8-0, mentre gli Emirati Arabi battono per 4-0 la Malesia. Bene l'Iran che si sbarazza di Honk Kong, così come il Nepal contro Taipei. Vittoria anche per la Palestina contro Singapore e per l'Australia, nel big match del gruppo B contro Kuwait. Di seguito i risultati dell'ultimo turno.

Bangladesh-Afghanistan 1-1

Iran-Honk Kong 3-1

Nepal-Taipei 2-0

Bahrein-Cambogia 8-0

Emirati Arabi-Malesia 4-0

Thailandia-Indonesia 2-2

India-Qatar 0-1

Palestina-Singapore 4-0

Australia-Kuwait 3-0