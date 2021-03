Rachid Ghezzal rinato in Turchia. Il Besiktas vuole tenerlo, ma la concorrenza è tanta

Dopo un paio di stagioni complicate, Rachid Ghezzal sembra essersi ritrovato in Turchia. L'ex giocatore di Fiorentina e Leicester, oggi al Besiktas, è uno dei trascinatori della formazione allenata da Sergen Yalçın, dove è arrivato in prestito proprio sul gong del mercato estivo. L'algerino, in 21 partite disputate, ha messo a referto un gol e ben 13 assist, molti dei quali sfruttati dal canadese Cyle Larin, con cui forma una coppia formidabile. Il Besiktas vorrebbe tenerlo ma deve fare i conti la concorrenza interna: Galatasaray e Fenerbahce sono pronte a bussare alla porta delle Foxes per strappare il classe 1992 ai rivali.