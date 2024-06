Ufficiale Rachid Ghezzal lascia il Besiktas. L'ex Fiorentina non ha rinnovato il contratto

vedi letture

"È sempre difficile dire addio dopo 4 anni in cui ho vissuto momenti incredibili, magici e difficili. Non c'è altro da dire se non grazie: grazie a tutti i miei compagni di squadra (fratelli) e allo staff tecnico per aver condiviso con me tutti questi momenti sul campo. Grazie a tutte le persone dietro le quinte per avere aiutato me e la mia famiglia ogni giorno. E per ultimo, ma non per importanza, grazie cari tifosi del Besiktas. Grazie per il vostro amore e sostegno incondizionato, per la vostra passione. Sarete un ricordo indimenticabile e sono sicuro che ci incontreremo di nuovo".

Con questo post social, Rachid Ghezzal ha salutato ufficialmente il Besiktas. L'esterno offensivo algerino era arrivato a Istanbul nel 2020, dopo aver vestito le maglie di Monaco, Fiorentina e Leicester. Lascia con un bottino di 17 gol e 33 assist in 123 presenze.