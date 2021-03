Ramos out contro la Georgia, L. Enrique: "Scelta tecnica, polemiche per ogni mia decisione"

Sergio Ramos è rimasto in panchina per novanta minuti nella vittoria di misura della Spagna contro la Georgia. Una decisione di carattere tecnico, dunque non legata ad alcun problema fisico, come ha avuto modo di confermare nel dopo-gara il c.t. Luis Enrique: "Sergio è in perfette condizioni - riporta Marca -, è stata una scelta tecnica. So che qualsiasi mia decisione genererebbe una polemica, che lo faccia giocare cinque minuti, novanta o zero. Ci sono abituato, non mi sorprende nulla".