Ufficiale Ramsay lascia di nuovo il Liverpool. Il terzino scozzese scende in terza serie

vedi letture

Richiamato una decina di giorni fa al Liverpool dal prestito al Preston che aveva caratterizzato il suo inizio di stagione, per Calvin Ramsay (20 anni) è arrivato il tempo di rifare le valigie e lasciare di nuovo Anfield.

Ufficiale il suo trasferimento in prestito fino al termine della stagione, al Bolton. Rispetto alla Championship in cui aveva cominciato l'annata, è dunque una sorta di "retrocessione" per lui, che ripartirà dalla League One (terza serie).