Rangers-Anversa, goleada europea per Gerrard: agli scozzesi non capitava dal 1990

Il 5-2 rifilato questa sera al Royal Antwerp è una piccola pagina di storia per i Glasgow Rangers di Steven Gerrard. Si tratta infatti, evidenzia Opta, della goleada con più reti fatta registrare dagli scozzesi in una competizione europea dal 6-0 al Valletta FC nel 1990, in Coppa UEFA. Considerando il 9-5 complessivo, è inoltre la combinazione di andata e ritorno con più gol in Europa League dall’8-6 tra Helsingborgs e Heerenveen del 2008.