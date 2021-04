RB Lipsia, Nagelsmann: "In caso di sconfitta contro il Bayern la corsa al titolo sarebbe finita"

Il tecnico del RB Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al vertice contro il Bayern Monaco spiegando che una sconfitta potrebbe voler dire addio ai sogni di vincere il titolo: “Se non vinciamo la stagione non sarebbe finita, ma probabilmente lo sarebbe la corsa al titolo. Sarà fondamentale giocare al massimo contro una squadra esperta come quella bavarese che sa gestire molto bene gare come questa. Lewandowski out? Non ci concentriamo solo su un giocatore, ma certamente è una grossa perdita per il Bayern visto che ha segnato tantissimo in questa stagione, ma il Bayern è una squadra di livello mondiale e saprà far fronte a questa assenza. - conclude Negelsmann parlando anche di Joachim Low – Sono certo che giocheremo comunque un buon Europeo, bisogna restare tranquilli”.