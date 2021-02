Real Betis, Pellegrini: "Abbiamo giocato alla pari. Messi il migliore al mondo"

Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis, ha commentato la sconfitta per 2-3 rimediata contro il Barcellona. Queste le parole del tecnico cileno riportate da As: "Abbiamo giocato alla pari, ma il risultato non ci ha premiato. Non possiamo essere soddisfatti perché avremmo avuto la personalità per provare a vincere. Abbiamo avuto di fronte una squadra superiore, e ciò rende ancora più merito alla nostra partita. Preferisco perdere senza tradire un'idea che sentirmi inferiore dal primo minuto. C'è frustrazione, ma vedo una squadra competitiva. Messi? Le individualità sono decisive e lui è il migliore al mondo: fa la differenza ogni volta che entra".