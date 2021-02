Real, Kroos decisivo. 154 tocchi di palla nel match di Bergamo. Nessuno come lui in stagione

Spicca nella difficile vittoria del Real Madrid sul campo dell’Atalanta la prestazione di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco ha messo a referto 154 tocchi nel match del Gewiss, il massimo rispetto alle prestazioni di qualsiasi altro giocatori in un singolo match di Champions League in questa stagione.

154 - @ToniKroos had 154 touches tonight, the most by any player in a single game in this season's @ChampionsLeague. Strategist. #AtalantaReal | #UCL pic.twitter.com/UrSxB75LXQ

— OptaFranz (@OptaFranz) February 24, 2021