Real Madrid, Alonso: "Prestazione completa. Mbappé? Credo che segnerà molto"

Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso, dopo il match vinto per 4-0 contro il Valencia, ha parlato così in sala stampa come riportato dai canali ufficiali del club: "È stata una partita completa, seria e con un'energia eccellente. Abbiamo iniziato con molta energia, con molto movimento e abbiamo mosso bene il pallone. Abbiamo riconquistato rapidamente la palla e siamo passati in vantaggio. Poi abbiamo gestito bene tutto e, nel complesso, è stata una prestazione completa".

Doppietta per Mbappé, a quota 18 gol in 14 gare tra Liga e Champions: "Il tempo dirà quanti gol segnerà. Ha quel talento per trovare la porta e trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Segnerà molti gol. Non so quanti, ma ho la sensazione che ne segnerà molti in questa stagione".

Un commento, infine, alla sua reazione per il rigore sbagliato da Vinicius: "È successo perché ha sbagliato il rigore: poteva essere 3-0 prima dell'intervallo, ma poi Jude ha segnato. È stata la frustrazione di poter andare sul 3-0 e basta. Assegniamo i rigoristi e Kylian è il primo a tirare, poi prendono le decisioni. Mi piace che tirino i rigori. perché è una buona opportunità. Kylian ha segnato il primo e mi sarebbe piaciuto che segnasse anche il secondo. Non è un grosso problema, Kylian sarà ancora il primo a tirare. Vinicius, comunque, a fatto un'ottima partita".