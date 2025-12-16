Critiche ad Alonso, il CEO del Bayer: "Non l'abbiamo mai lasciato da solo coi suoi problemi"

L'amministratore delegato del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha commentato il nuovo incarico di Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid, tracciando un netto paragone tra l'ambiente dei Blancos e quello del club tedesco. In un'intervista rilasciata a Sky Sport, Carro ha chiarito che il Bayer non ha influenzato la decisione di Alonso, ma ha riconosciuto il valore del tecnico: "Non gli abbiamo dato alcun consiglio. Certo, volevamo che Xabi restasse al Bayer, ma capiamo che è un allenatore di grande talento. Allo stesso tempo, a Madrid si è trovato in circostanze completamente diverse".

Carro ha poi evidenziato la pressione unica che circonda la panchina del Real Madrid: "Lì, l'allenatore è di fatto da solo ed è costantemente oggetto di critiche. Al Bayer, la situazione era diversa: andavamo tutti nella stessa direzione e non abbiamo mai lasciato l'allenatore da solo con i suoi problemi".

