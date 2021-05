Real Madrid, Benzema vince l'Onze de Oro: è il miglior giocatore in Europa

Vince Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, il premio Onze de Oro, assegnato dalla rivista francese Onze Mundial, che premia il miglior giocatore che milita in Europa. Benzema, che proprio questa settimana ha festeggiato il ritorno in nazionale con la convocazione per l'Europeo di quest'estate, ha messo a segno in stagione ben 29 reti in 44 presenze.