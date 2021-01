Real Madrid, Carvajal e Jovic indisponibili per la Supercoppa di giovedì contro l'Athletic

Dani Carvajal e Luka Jovic saranno indisponibili per la Supercoppa di Spagna, con il Real Madrid impegnato giovedì a Malaga contro l'Athletic. I due giocatori non hanno ancora recuperato dai problemi miscolari, tanto che entrambi hanno saltato anche la trasferta di Pamplona. Le condizioni dei due giocatori verranno monitorate per valutare se sarà possibile un loro ritorno per la finale il 17 gennaio. Il serbo, tuttavia, non è nelle grazie di Zinedine Zidane e potrebbe trovare sistemazione altrove.