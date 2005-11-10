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Real Madrid, secondo colpo dell'estate: Mourinho avrà a disposizione anche Bernardo Silva
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Altro annuncio di spessore in casa Real Madrid, che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Cucurella e il rinnovo di Rudiger, ha concluso l'arrivo in merengues di Bernardo Silva, svincolato dopo la fine della sua avventura in Premier, con il Manchester City: " Il club madrileno e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo ufficiale che legherà il fuoriclasse portoghese ai Blancos per le prossime due stagioni, con una scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2028".
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