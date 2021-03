Real Madrid-Elche 2-1, le pagelle: Benzema risolve problemi, Isco involuto. Bene Tete Morente

vedi letture

REAL MADRID-ELCHE 2-1

Marcatori: 60' Dani Calvo (E), 73' e 91' Benzema (R)

REAL MADRID

Courtois 6,5 - Nel primo tempo si tiene sveglio smanacciando un pallone vacante nella sua area. Gran riflesso su Carrillo prima di capitolare.

Varane 5 - Insicuro e distratto in marcatura, si fa sovrastare come un pivello da Dani Calvo e non è l'unica incertezza della sua partita.

Ramos 5,5 - Torna titolare dopo due mesi e fatica più del previsto a riprendere confidenza col ruolo di guida della difesa. (62' Rodrigo 6,5 - Dentro per tornare al 4-3-3, mette lo zampino sul gol partita scaricando di petto su Benzema).

Nacho 6 - Schierato sul centro sinistra nella difesa a tre sale spesso per dare il suo contributo in fase di impostazione. Finale da attaccante aggiunto.

Vazquez 6 - Da quinto di centrocampo può sprigionare tutta la sua velocità nelle ripartenze ma è da attaccante esterno che fa vedere le cose migliori.

Valverde 5 - Non convince in costruzione. Ci prova dal limite in maniera nemmeno troppo convinta. (62' Modric 6,5 - Come un professore, sale in cattedra e serve una palla col contagiri per la testa di Benzema).

Casemiro 6,5 - Avrebbe bisogno di riposare ma gioca perchè squalificato in Champions. Corre 10 km ed è sempre pericoloso con i suoi inserimenti senza palla.

Isco 4,5 - Suo il primo tiro in porta ma è una telefonata per il portiere. Involuto, nessuna giocata degna di nota. (62' Kroos 6,5 - Non sbaglia un passaggio ma questa non è una novità, avvia l'azione del pareggio).

Mendy 6 - Meglio in posizione più avanzata che da terzino. Fa valere le sue doti in fase di spinta anche se non è sempre lucido.

Benzema 7,5 - Sbaglia due buone occasioni, sembra in serata no poi si sveglia e ribalta la partita in due mosse: stacco imperioso e bolide col mancino.

Vinicius 6 - Accelerazione impressionante e cioccolatino non scartato da Benzema. L'unico lampo della sua partita. (75' Hazard sv)

ELCHE

Badia 6 - Nel primo tempo il Real gli fa il solletico. Non si fa cogliere impreparato nelle rare occasioni in cui viene sollecitato, incolpevole sui due gol.

Barragàn 6 - Si fa male e prova a stringere i denti ma è costretto ad alzare bandiera bianca dopo essere stato sverniciato da Vinicius. (35' Cifuentes 5,5 - Soffre molto di più del compagno andando spesso in difficoltà).

Dani Calvo 6,5 - Metta paura al Real Madrid prendendo l'ascensore per il provvisorio vantaggio. Dietro fa il suo dovere senza sbavature.

Verdu 5,5 - Con mestiere il capitano biancoverde cerca di tenere a bada Benzema. Ci riesce fino a venti minuti dal termine, poi si arrende.

Mojica 6,5 - Meteora all'Atalanta, il calcio spagnolo sembra essere il suo proscenio ideale. Si propone bene mettendo palloni taglienti.

Tete Morente 7 - Taglia spesso verso il centro, fornendo interessanti variazioni sul tema alla discesa in fascia. Suo l'assist per il gol.

Marcone 6 - Presenza fisica e capacità di lettura, si muove con grande disinvoltura reggendo il confronto con Casemiro. (75' Josan sv)

Raùl Guti 6 - Dinamico e intelligente, sa come gestire il pallone resistendo alla pressione avversaria.(87' Diego Gonzalez sv)

Fidel 6 - Gode di parecchia liberta, cerca di approfittarne accelerando dalla parte lasciata spesso sguarnita da Vazquez.

Boyè 5 - Qualche errore tecnico di troppo. Il gol non è la sua specialità e si vede, non riesce mai a calciare verso la porta di Courtois. (75' Mfulu)

Carrillo 6 - Porto sicuro per i compagni, si abbassa per partecipare alla manovra e allargare il gioco. Non riesce a contrastare Benzema.