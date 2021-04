Real Madrid, fissato un tetto per arrivare a Mbappé. Possibile l'inserimento di una contropartita

vedi letture

Il Real Madrid non potrà spendere cifre folli in questa sessione di mercato a seguito delle ingenti perdite dovute al Covid-19 e alle spese di ristrutturazione del "Bernabeu". Tuttavia è noto il sogno Mbappé e c'è ancora speranza per ingaggiare il francese, il cui contratto col Paris Saint-Germain scade nel 2022 e che non ha dato segnali incoraggianti al club francese circa un eventuale rinnovo. Secondo quanto riportato da Diario Madrilista il club spagnolo avrebbe fissato un tetto limite di 80 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, cifra che può salire fino a 100 attraverso i bonus. Questa sarà la somma massima che potrà offrire ai parigini. Non è da escludere l'aggiunta di contropartite tecniche, una di esse potrebbe essere un big, come Raphael Varane. L'alternativa è aspettare il 2022 e sperare di ingaggiare Mbappé a parametro zero.