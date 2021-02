Real Madrid-Getafe 2-0: blancos senza 10 uomini, ma con un Benzema top. Gol e highlights

Un Real Madrid incerottato ha la meglio del Getafe (2-0) nel recupero del primo turno de LaLiga: il solito Karim Benzema di testa sblocca la partita dopo un'ora di gioco, firmando l'undicesimo centro in campionato. Raddoppio di Mendy su cross di Marcelo al 66'. Real incerottato, tantissime le assenze, ben 10: (Carvajal, Hazard, Kroos, Ramos, Militao, Valverde, Rodrygo, Lucas Vazquez, Odriozola). Una situazione che ha portato Zinedine Zidane a lanciare per la prima volta negli undici iniziali Marvin Park, ala destra classe 2000 promosso dal Castilla. Esordio assoluto ne LaLiga per il capitano della squadra B, il difensore Victor Chust (2000). Con questo successo il Real Madrid si porta al secondo posto a cinque lunghezze dall'Atlético capolista. Tuttavia i colchoneros hanno due partite da recuperare. Prima dell'Atalanta, che i blancos affronteranno in Champions League il 24 febbraio ci saranno altri due impegni: il Valencia al "Di Stefano" e la trasferta col Valladolid. Di seguito i gol e gli highlights della partita di ieri sera: