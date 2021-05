Real Madrid, il futuro di Bale si deciderà dopo l'Europeo ma non resterà al Tottenham

Secondo quanto riportato da Sky Sports, i negoziati tra il Real Madrid e Gareth Bale per parlare del futuro del gallese quest'anno in prestito al Tottenham, riprenderanno solo al termine dell'Europeo. Il giocatore ha un altro anno di contratto con gli spagnoli e quasi sicuramente non resterà nella rosa degli Spurs nella prossima stagione. L'attaccante ha già detto che sa dove giocherà il prossimo anno ma che non può dirlo per "non provocare il caos", ma intanto dovrà trovare un'intesa per interrompere in anticipo il proprio accordo con le Merengues da 15 milioni di euro all'anno.