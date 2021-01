Real Madrid, operazione Mbappé: il tesoretto dalla vendita di sei giocatori, compreso Brahim Diaz

vedi letture

Sei cessioni per arrivare a Kylian Mbappé. Così il Real Madrid tenterà di ricavare un importante tesoretto da reinvestire per l'asso del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da As il club spera di ricavare oltre 100 milioni dalle partenze di Isco, Ceballos, Bale, Jovic, Marcelo e Brahim Diaz. Il resto dell'operazione verrebbe finanziata grazie all'aiuto delle banche. Questo grazie alla situazione finanziaria che resta rassicurante per gli istituti di credito. C'è chiaramente da fare i conti col Paris Saint-Germain, che non intende privarsi del suo gioiello che però non rinnova al momento il contratto in scadenza nel 2022.