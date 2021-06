Real Madrid, Perez: "Vorrei che Bale restasse. Ricordo ancora le finali che ci ha risolto"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha parlato a El Transistor di Gareth Bale, che tornerà alla base dopo il prestito al Tottenham; "È un grande giocatore. Ricordo le finali che ci ha deciso. Per come lo vedo, è uno dei grandi giocatori in Europa. Ognuno è come è, ha la sua personalità. L'ultima cosa che ricordo lui è quello a Kiev, il suo gol in rovesciata. E poi ne segna un altro. E il colpo di testa a Lisbona. E il suo scatto in velocità con gol al Barcellona a Valencia in Copa del Rey. Se vorrei che restasse? Io amo tutti i miei giocatori".