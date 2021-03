Real Madrid poco brillante prima dell'Atalanta. Ma Benzema ribalta l'Elche in pieno recupero

Basta Karim Benzema al Real Madrid per ribaltare in pieno recupero l'Elche e regalare al Real Madrid tre punti e l'aspirazione di poter lottare ancora per il titolo. Sotto al 61', battuti da Calvo, i Blancos trovano il pari 12 minuti più tardi con il bomber francese, che sigla poi la doppietta personale al primo minuto di recupero. Un Real Madrid poco brillante, a pochi giorni dal ritorno con l'Atalanta in Champions: che possa essere una speranza per la rimonta bergamasca?