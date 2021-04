Real Madrid, quarta semifinale di Champions League per Zidane: è il primo francese a riuscirci

Con il pareggio di questa sera in casa del Liverpool per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League il Real Madrid è approdato in semifinale in virtù del successo nella gara d’andata per 3-1. Un traguardo, quello delle semifinali, raggiunto dalla formazione di Zinedine Zidane che il tecnico francese ha conquistato per la quarta volta (tutte con i Blancos) da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, più di qualsiasi altro allenatore tranasalpino nella storia della competizione. Il record precedente apparteneva ad Arsene Wenger.

4 - Zinedine Zidane has reached the Champions League semi-finals for the fourth time as a coach (all with Real Madrid), more than any other French manager in the competition history (Arsene Wenger 3). Boss. pic.twitter.com/zs8lRvbNXG

— OptaJean (@OptaJean) April 14, 2021