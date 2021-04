Real Madrid-Real Betis 0-0, le pagelle: Benzema non punge, Canales sempre pericoloso

REAL MADRID-REAL BETIS 0-0

REAL MADRID

Courtois 6 - Un paio di parate non troppo difficili. Per il resto sempre attento.

Carvajal 5,5 - Non eccelle in nessuna delle due fasi. Forse non ancora al top della forma dopo i tanti infortuni. (dal 71' Marcelo s.v. )

Nacho 5 - Gioca a sinistra e fa fatica quando deve coprire. In avanti lo si vede con il contagocce.

Varane 6 - Mette la museruola a Iglesias per tutto il match. Lo perde solo una volta ma ci pensa Courtois.

Militao 6 - Sicuramente poco elegante ma sempre presente. Un paio di falli di troppo ma mantiene la porta inviolata.

Modric 5,5 - Strano per uno del suo talento non entrare mai veramente in partita. Ci prova con un paio di conclusioni ma non è mai il vero Modric ammirato anche nel recente passato. (dal 78' Hazard s.v. )

Casemiro 6 - Parte male ma poi prende in mano le redini del gioco. Pericoloso anche in fase conclusiva ma oggi la mira non è precisa.

Isco 5,5 - Ha talento ma in questo Real è ormai un corpo estraneo. Si accende a tratti ma non è mai veramente decisivo. (dal 71' Odriozola s.v. )

Asensio 6 - Un paio di accelerazioni e di sinistri velenosi ma oggi non inquadra lo specchio della porta.(dal 78' Blanco s.v. )

Benzema 5 - Nullo o quasi. Sbaglia controlli semplici che solitamente sono il suo pane quotidiano. Serata no per il francese.

Rodrygo 5,5 - Una traversa involontaria visto che stava crossando il pallone al centro dell'area. Per il resto qualche accelerazione ma fine a se stessa.(dal 60' Vinicius 5,5 - Dà un po' di sprint nei primi minuti dal suo ingresso ma poi si spegne anche lui).

REAL BETIS

Bravo 6,5 - Un paio di ottime parate e la solita grande esperienza.

Emerson 6 - Pensa solo a difendere ma lo fa senza commettere errori.

Mandi 6,5 - Usa tutti i mezzi per mantenere la porta inviolata e ci riesce senza soffrire troppo.

Ruiz 6,5 - Mette un freno al talento di Benzema concedendogli solo palloni sporchi che il francese non sfrutta.

Miranda 6 - Difende con precisione. Sfiora il gol in una delle sue poche sortite offensive.

Rodriguez 6,5 - Alza un muro a protezione della sua difesa. Partita tutto cuore.

Guardado 6,5 - Esperienza, cattiveria e grande corsa. Partita da tuttocampista. (dall'89' Carvalho s.v. )

Joaquin 5 - Non entra mai in partita. I ritmi sono subito alti e lui soffre a livello fisico. (dal 60' Ruibal Garcia 6 - Entra e dà velocità e forza.)

Canales 6,5 - Quando balla tra le linee è immarcabile. Va vicino al gol in un paio di occasioni ma non inquadra la porta.

Leyva 6,5 - Si muove bene e fa sempre la giocata giusta. Gli è mancato il guizzo finale. (dall'81' Juanmi s.v. )

Iglesias 5,5 - Per la prestazione di sacrificio sarebbe da 6 in pagella ma troppo grave l'errore davanti a Courtois che sarebbe valso lo 0-1 in un momento topico della partita. (dall'81' Loren s.v. )