Real Madrid, Reinier non viene impiegato dal Dortmund. Il brasiliano può essere dirottato altrove

Dopo Takefusa Kubo, passato dal Villarreal al Getafe per cercare più minutaggio, un altro giocatore di proprietà del Real Madrid potrebbe lasciare la squadra in cui è in prestito. Si tratta del brasiliano Reinier, quasi mai impiegato dal Borussia Dortmund. Per il trequartista la miseria di 136 minuti in 8 gettoni di gara, considerando tutte le competizioni. Il club spagnolo non è contento della gestione del giocatore e potrebbe cambiare le carte in tavola, nonostante l'accordo con i tedeschi per due anni di prestito. Stessa formula che permise ad Achraf Hakimi di maturare proprio in maglia giallonera. Nei giorni scorso il ds del Dortmund Michael Zorc ha dichiarato di non volere interrompere l'accordo anzitempo, a meno che non sia il giocatore a chiederlo.