Dortmund, Zorc: "Non sostituiremo Witsel. Reinier? Vogliamo rispettare l'accordo di prestito"

vedi letture

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha dichiarato a Sport1 che il club non ricorrerà al mercato per cercare un sostituto di Axel Witsel. Il centrocampista belga si è infortunato al tendine d'Achille e salterà il resto della stagione. In merito il ds ha dichiarato: "Emre Can ha fatto molto bene quando lo ha sostituito e Bellingham tornerà dall'infortunio la prossima settimana. Non siamo preoccupati". I gialloneri, ricordiamo, hanno tra le loro fila anche Mahmoud Dahoud e Julian Brandt. Riguardo a Reinier, il brasiliano non sta trovando molto spazio, solo 136 minti. Il giocatore è in prestito biennale e Zorc ha assicurato di voler rispettare la durata dell'accordo: "Non vogliamo annullare il prestito, ma chiaramente ascolteremo tutte le parti in causa. Se qualcuno non è soddisfatto perché ha poche chances lo dica. Noi non prenderemo questa iniziativa".