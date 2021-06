Real Madrid, su Varane Manchester United e PSG: il difensore spinge per la Ligue 1

Sembra sempre più lontano da Madrid il futuro di Raphael Varane. Il difensore francese dovrebbe lasciare il Real nella sessione di calciomercato. Non mancano le pretendenti per il giocatore che, riporta El Confidencial, sarebbe entrato nel mirino di Manchester United e Paris Saint-Germain. La sua preferenza sarebbe per il ritorno in Francia con il club della capitale che potrebbe investire circa 60 milioni di euro.