Real Madrid, Zidane: "Abbiamo il diritto di giocare la Champions League"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis e per i giornalisti è stata l'occasione di chiedergli un parere circa il rischio sanzioni UEFA (poi scongiurato) nei confronti del Real Madrid, per aver fondato la Superlega: "Abbiamo il diritto di giocare la Champions League, è assurdo e ci prepareremo".

Paura per l'arbitraggio contro il Chelsea in semifinale di Champions: "Nessuna paura, ci prepareremo. Credo che siano state dette tante cose, ma dobbiamo giocare perché abbiamo ottenuto il diritto a farlo e l'arbitro dirigerà come sempre".