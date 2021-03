Real Madrid, Zidane: "Partita interpretata bene. Guardare Benzema è un lusso"

Zinédine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha analizzato il prezioso successo per 1-3 ottenuto sul campo del Celta Vigo. Queste le parole del tecnico francese riportate da As: "È stata una partita completa, interpretata molto bene. Siamo partiti alla grande con il possesso palla: l'unico peccato è stato il gol subito poco prima dell'intervallo. Poi abbiamo sofferto un po' di più nella ripresa, ma abbiamo meritato la vittoria. È molto importante continuare su questa strada. In fase di non possesso siamo stati bravissimi, chiudendo tutti gli spazi. Poi quando si tratta di giocare sappiamo cosa fare con la palla. Benzema? Per le persone a cui piace il calcio, guardare Karim è un lusso e noi ce lo godiamo".