Real Madrid, Zidane recupera Benzema: il francese si allena in gruppo e scalpita per il derby

vedi letture

Recupero prezioso in casa Real Madrid: mister Zinedine Zidane, come informa Bernabéu Digital, potrà con ogni probabilità contare anche sull'attaccante francese Karim Benzema nel derby di domenica prossima in casa dell'Atletico. L'ex Lione si è allenato col gruppo e dovrebbe aver smaltito così i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle ultime settimane. Una brutta notizia per i colchoneros e anche per l'Atalanta, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions del prossimo 16 marzo.