Real Madrid, Zidane ritrova Ramos e Hazard. Marcelo si fa male, fuori dai convocati per l'Elche

Il tecnico del Real Madrid ha convocato 20 giocatori per la partita di campionato contro l'Elche. Si rivedono Eden Hazard e Sergio Ramos, che potrebbero partire dalla panchina per entrare a partita in corso mettendo nelle gambe minuti in vista della sfida contro l'Atalanta. Fuori dalla lista Marcelo: il brasiliano accusa problemi muscolari. Out anche Carvajal, Mariano e Odriozola.

PORTIERI: Courtois, Lunin,Altube.

DIFENSORI: Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho , Mendy.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde,Isco.

ATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrygo y Hugo Duro.