Real Madrid, Zidane sulla corsa al titolo: "Ancora 51 punti in palio, non è finita"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, commenta il successo per 2-0 contro il Getafe: "Ci sono ancora 51 punti a disposizione e continueremo così. Lotteremo, sappiamo di dover continuare a lavorare senza guardare gli altri. Come abbiamo sempre fatto. Dobbiamo andare avanti. È una buona vittoria, ora sono due consecutive. Ne avevamo bisogno, avevamo molti assenti. Ora dobbiamo continuare così. Non credo ci siano madrilisti che pensano che non possiamo vincere LaLiga. Credo pensino che possiamo sempre cambiare le cose. Ed è quello che cercheremo di fare. Ovviamente ci saranno molte difficoltà, ma continueremo a credere in ciò che facciamo e a lottare".