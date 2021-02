Real, parla Hazard: "Gli infortuni che ho subito richiedono tempo per recuperare"

Eden Hazard ha rilasciato un'intervista alla rivista On The Front Foot, in cui ha parlato della difficile situazione che sta vivendo a causa dei continui infortuni che lo hanno frenato nelle ultime stagione: "Sono fortunato perché a casa ho la mia famiglia che mi aiuta a sopportare l'infortunio. Non è la fine del mondo, posso passare del tempo con i miei figlio. Quando sei da solo è dura, la mia famiglia mi sostiene", spiega il belga. "Quando sei infortunato puoi fare tante cose. Puoi lavorare per guarire più velocemente, ma gli infortuni che ho subito richiedono tempo. Devo solo aspettare, lavorare sodo. e migliorare".

Ammirazione per Zidane: "La nazionale belga, quando ero bambino, non era così forte come adesso. Così, la squadra che guardavo di più era la Francia. I giocatori a cui prestavo più attenzione erano Zidane ed Henry. È difficile per me ammetterlo da ex giocatore del Chelsea, ma all'epoca mi piaceva molto l'Arsenal, che aveva giocatori come Pires, Wiltord e Vieira".