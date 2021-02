Real, Ramos e altri 7 assenti nella seduta odierna. Difficile il recupero per Valladolid e Atalanta

Il Real Madrid è tornato ad allenarsi questa mattina a Valdebebas. Zidane non potrà recuperare nessuno degli otto infortunati in vista della sfida contro il Valladolid, in programma sabato alle 21:.Hazard, Rodrygo, Valverde, Odriozola e Militao hanno lavorato insieme separatamente, mentre Sergio Ramos, Marcelo e Carvajal hanno solo svolto esercizi in palestra. Sembra quindi improbabile che il tecnico francese possa recuperare qualcuno per le prossime partite. Zidane, per il terzo giorno consecutivo, ha permesso al figlio (Theo) di allenarsi con la prima squadra.