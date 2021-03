Real, Zidane sorride: terzo giorno consecutivo di allenamenti in gruppo per Hazard e Ramos

Tabella di marcia rispettata per Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid si era posto l'obiettivo di tornare in campo contro l'Elche e poi di aiutare la sua squadra nel ritorno di Champions League contro l'Atalanta. Il difensore spagnolo ha completato oggi il suo terzo allenamento settimanale con il gruppo e sarà a disposizione di Zidane per la partita di domani (ore 16:15) al Di Stéfano .

Potrebbe scendere in campo, così come Eden Hazard, qualora l'allenatore lo riterrà opportuno. Anche il belga, che ha saltato le ultime sette partite a causa di un infortunio muscolare, è stato presente negli ultimi tre allenamenti.