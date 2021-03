Reja attende l'Inghilterra: "Squadra fortissima, ma l'Albania non deve solo difendere"

vedi letture

L'Albana di Edy Reja si prepara ad affrontare l'Inghilterra nelle qualificazioni a Qatar 2022. Il tecnico italiano ha parlato in conferenza stampa dell'avversario: "È una squadra molto forte, ci sono tanti giocatori giovani di prospettiva. C'è un mix di qualità e grandi campioni. Si stanno preparando, oltre ai Mondiali, anche per i prossimi Europei. Harry Kane è uno degli attaccanti più forti, ma ci sono anche due giocatori giovani come Foden e Mount, molto interessanti e già sulla strada giusta. La motivazione è grande, dovremo affrontare la partita con attenzione e maturità. Dobbiamo essere forti fisicamente perché l'Inghilterra ha giocatori molto veloci, soprattutto le ali. Dobbiamo pensare non solo alla difesa, ma anche alla fase offensiva".