Rennes-PSG 1-1, Pochettino: "L'assenza di Mbappé? Certe gare vanno vinte a prescindere"

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, commenta il deludente pari dei suoi a Rennes. Quando mancano tre giornate al termine della Ligue 1, il PSG è dietro tre lunghezze dal Lille: "La spiegazione di questo risultato è che loro hanno giocato bene e con grande intensità. Questa è una delle ragioni per cui non abbiamo meritato di vincere. E l'assenza di Mbappé non centra nulla. Tutti sappiamo quanto lui sia importante, ma volendo diventare campioni dovremmo vincere certe gare. Ma non abbiamo fatto molte cose in campo meglio del Rennes. Questo è stato il motivo principale".