Repubblica Ceca, lo Slavia Praga si laurea campione con quattro turni d'anticipo

vedi letture

Col successo ottenuto ieri sera contro il Viktoria Plzen (5-1) lo Slavia Praga si è laureato campione di Repubblica Ceca per il terzo anno consecutivo, 7° complessivo. Una cavalcata trionfale per la squadra di Jindřich Trpišovský , con un titolo arrivato con quattro turni d'anticipo: +16 sull'accoppiata Jablonec, Sparta Praga. Stagione trionfale, con la squadra fin qui mai confitta in campionato e, sommando anche le partite della scorsa stagione, ha stabilito il record d'imbattibilità nel campionato ceco, che ora è a quota 42.