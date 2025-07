Ufficiale Lecce, Daniel Samek rimane in patria: ha firmato con l'Artis Brno

Finisce l'esperienza di Daniel Samek (21) con la maglia del Lecce. Il centrocampista ceco ha siglato un contratto triennale con l'Artis Brno, club della seconda divisione locale.

Acquistato dallo Slavia Praga nel 2022, Samek ha vinto lo scudetto con la Primavera dei salentini, ma non ha mai debuttato in prima squadra. Lo scorso anno è andato in prestito all'Hradec Kralove.