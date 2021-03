Repubblica Ceca Under 21, i convocati per l'Europeo: presenti Karabec e Krejci

Attraverso il sito ufficiale della UEFA, è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati della Repubblica Ceca per la prima fase dell'Europeo Under 21, in programma dal 24 marzo in Ungheria e Slovenia. Non sono presenti calciatori militanti nel campionato italiano e per lo più i convocati provengono dal campionato ceco:

Portieri: Matěj Kovář (Manchester United), Martin Jedlička (DAC 1904), Matouš Trmal (Vitória SC).

Difensori: Matěj Chaluš (Slovan Liberec), Michal Fukala (Slovan Liberec), Denis Granečný (Emmen), Libor Holík (Jablonec), Dominik Plechatý (Sparta Praha), Martin Vitík (Sparta Praha).

Centrocampisti: Pavel Bucha (Viktoria Plzeň), Filip Havelka (České Budějovice, in prestito dallo Sparta Praha), Dominik Janošek (Zlín), Adam Karabec (Sparta Praha), Michal Kohút (Slovácko), Ladislav Krejčí (Sparta Praha), Ondřej Lingr (Slavia Praha), Tomáš Ostrák (Karviná), Michal Sadílek (Slavan Liberec), Pavel Šulc (Viktoria Plzeň), Antonín Vaníček (Bohemians Praha), Patrik Žitný (Teplice).

Attaccanti: Vaclav Drchal (Mladá Boleslav), Ondřej Šašinka (Baník Ostrava).