Ribery può tornare al Bayern Monaco insieme a Dante: l'idea del club per la squadra riserve

Potrebbe nascere una coppia dal sapore nostalgico sulla panchina dell’Under 23 (la squadra riserve) del Bayern Monaco. Il club bavarese starebbe infatti lavorando per riportare in Germania Dante, pronto a chiudere la carriera al termine della stagione con il Nizza per iniziare una nuova avventura da allenatore.

Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ex difensore potrebbe non essere solo in questa esperienza. L’idea del Bayern sarebbe quella di affiancargli come vice un altro volto storico del club: Franck Ribery. Un’accoppiata che riporterebbe a Monaco due protagonisti di un’epoca vincente.

Ribery, oggi 43enne, ha già completato il percorso per ottenere le licenze UEFA da allenatore dopo aver studiato in Italia e nel suo curriculum c'è già l'esperienza come collaboratore tecnico alla Salernitana, due stagioni fa. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa, la sua seconda casa, in un contesto ideale per avviare la seconda fase della sua carriera. Il progetto è ancora in fase di definizione, ma l’ipotesi stuzzica e non poco l’ambiente bavarese. Il Bayern guarda al futuro, ma lo fa affidandosi a figure che hanno scritto pagine importanti della sua storia recente.