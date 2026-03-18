Ribery: "Sogno di allenare in Italia". E poi sul Bayern: "Favoriti per vincere la Champions"

"Il Bayern non è solo tanto forte, sta anche bene. Per me sono favoriti per vincere la Champions". Parola di Frank Ribery. L'ex Bayern Monaco, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è soffermato proprio sulla squadra di Vincent Kompany che questa sera ospiterà l'Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "In questo momento sono la squadra più forte in circolazione, in assoluto. Sono al massimo livello in tutto: tecnicamente, tatticamente, fisicamente. Sono di un’altra categoria, lo hanno potuto vedere tutti".

Sulla gara di andata l'ex Fiorentina e Salernitana specifica come l’Atalanta abbia trovato tante difficoltà: "Il Bayern ha dalla sua parte anche la grandissima esperienza. Possiamo parlare del loro gioco: sono una squadra abituata a gestire la palla e anche i momenti di non possesso, fanno una pressing altissimo per aggredire l’avversario e no lasciare mai agli altri il tempo per uscire. Anche a Bergamo è stata così: l’Atalanta non ha avuto spazi e tempi per giocare".

Il futuro del francese sarà in panchina. Il suo sogno infatti è fare l'allenatore: "Non so ancora dove: speriamo in Italia - ha concluso - un paese che amo. Ma accetterei anche l’opportunità dio mettermi in gioco in altri paesi".