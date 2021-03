Ricardo, Papadopoulos, Bounou: tre portieri in gol nell'ultimo week end calcistico

vedi letture

Ricardo Nunes, Nikolaos Papadopoulos, Yassine Bounou. Tre portieri, tre campionati diversi, tre gol. Una statistica eccezionale in questo week end calcistico che è da poco terminato: tre portieri a segno, tre gol decisivi. Quello di Ricardo Nunes, esperto portiere del Varzim, ha permesso alla sua squadra di chiudere i contri contro il Mafra. Lungo rinvio che ha colto di sorpresa il collega Henriques. Ancora più importante le reti degli altri due estremi difensori. Bono, portiere del Siviglia, ha trovato il pari in mischia in pieno recupero contro il Valladolid. Discorso simile per l'estremo difensore greco: Papadopoulos, con un gol da attaccante vero, ha permesso al suo Asteras di pareggiare in pieno recupero contro il Panathinaikos.