Ufficiale Ricordate Sander Berge? Ora è un nuovo giocatore del Fulham: tutti i dettagli

vedi letture

Sander Berge è un nuovo giocatore del Fulham. Il club inglese ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale l'acquisto del centrocampista dal Burnley per una cifra che dovrebbe essere intorno ai 23,5 milioni di euro più 5,8 milioni di bonus, che però la società preferisce non specificare all'interno del comunicato. Di seguito tutti i dettagli:

"Il Club è lieto di confermare l'ingaggio di Sander Berge dal Burnley per una cifra non resa nota. Il 26enne ha concordato un accordo di cinque anni, che lo terrà al Fulham fino all'estate del 2029, con un'opzione del Club per estendere di altri 12 mesi. Indosserà la maglia numero 16. Centrocampista difensivo che si trova a suo agio anche come attaccante numero 8, Berge ha iniziato la sua carriera nella sua nativa Norvegia con l'Asker, ma non ha dovuto aspettare molto prima di trasferirsi nella massima serie del Vålerenga, dove ha segnato al suo esordio, avendo appena compiuto 17 anni. Dopo 43 presenze e la vittoria del premio di miglior giovane giocatore dell'anno della divisione, Berge ha accettato una nuova sfida in Belgio, unendosi al KRC Genk nel gennaio 2017. Si è subito lanciato nell'azione della UEFA Europa League, aiutando la sua nuova squadra a raggiungere i quarti di finale, dove è stata battuta di misura dal Celta Vigo nel doppio confronto. Il momento più importante della sua esperienza in Belgio risale al 2018/19, quando aiutò il Genk a conquistare il suo primo titolo di campionato in otto anni. Ciò gli ha permesso di assaporare per la prima volta la massima competizione continentale d'élite europea e, nel dicembre 2019, è stato nominato nella Squadra rivelazione dell'anno della Champions League, insieme a giocatori del calibro di Kai Havertz, Dani Olmo, Rodrygo ed Erling Haaland. Seguì un trasferimento nel Regno Unito, quando lo Sheffield United scelse Berge come ingaggio da record per portarlo al Bramall Lane nel gennaio 2020, e lui aiutò la sua nuova squadra a vivere una delle migliori stagioni di sempre, concludendo al nono posto in Premier League. L'anno successivo fu più duro per i Blades, che retrocedettero, ma i loro sforzi non furono certo aiutati dal fatto che Berge saltò quattro mesi di campionato a causa di un infortunio alla gamba. Tornati in Championship, hanno raggiunto le semifinali dei play-off nel 2021/22, prima di accumulare ben 91 punti la stagione successiva per assicurarsi la promozione automatica, una campagna che li ha visti anche competere in una semifinale di FA Cup, con Berge parte integrante del loro successo. Quell'estate il Burnley era campione e, dopo aver visto da vicino le qualità di Berge, decise di portarlo al Turf Moor, ponendo fine a un periodo produttivo allo Sheffield, che gli aveva fruttato 15 gol e 12 assist in 109 presenze. Sebbene abbia giocato con i Clarets solo per un anno, Berge è stato quasi sempre presente in Premier League la scorsa stagione, prendendo parte a 37 delle 38 partite e aggiudicandosi il premio di Giocatore della Stagione del club e il premio di Giocatore della Stagione. Dopo essere stato un giocatore fisso in tutte le categorie giovanili, Berge ha debuttato con la nazionale maggiore norvegese in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Irlanda del Nord, subentrando dalla panchina per sostituire il centrocampista del Fulham Stefan Johansen, e ora vanta 46 presenze con la sua nazionale.

Berge ha parlato alla FFCtv: "È fantastico. È stato un po' avanti e indietro nelle ultime settimane, ma finalmente sono seduto qui con la maglia in questo splendido stadio, sapendo che il mio futuro è qui, il che è fantastico. Il Fulham è sempre stata una squadra che mi ha entusiasmato. Ho giocato con loro sia in Championship che in Premier League, ed è fantastico il modo in cui giocano, 4-3-3, 4-2-3-1. Il DNA del Club è quello di essere dominanti, aggressivi, offensivi e giocare un bel calcio, e penso che questo mi si addica".

Tony Khan, direttore dell'area professionale del Fulham, ha aggiunto: "Sono emozionato di dare il benvenuto a Sander Berge al Fulham! Sander ha una straordinaria esperienza di gioco in Premier League e nelle competizioni internazionali, e crediamo che sarà una grande aggiunta alla nostra squadra, mentre non vediamo l'ora della nostra prima partita casalinga della stagione questo fine settimana! Forza Fulham!"