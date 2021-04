Rio Ferdinand e McManaman in coro: "Zidane è fenomenale, un genio tattico"

Dopo la qualificazione del Real Madrid alle semifinali di Champions contro il Liverpool, stampa e opinionisti europei rendono merito al lavoro di Zinedine Zidane. Fra questi, da segnalare i pensieri di Rio Ferdinand e Steve McManaman: "Questa squadra ha qualità incredibili e Zidane ha costruito tutto ciò in pochissimo tempo, è arrivato e ha vinto un trofeo dopo l'altro. Zizou è un tecnico fenomenale, non ha molto da dire perché lascia parlare il suo calcio e sa come vincere le finali", ha detto l'ex difensore. A cui fa eco McManaman: "Zidane ha fatto un lavoro incredibile, se fossi in qualsiasi altro tecnico d'Europa potrei solo applaudire. E' geniale, non pretende applausi, è sempre disponibile e rilassato. La gente non pensa che sia un genio tattico, ma in realtà lo è".