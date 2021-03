Rivedi Klopp: "Puntare alla Champions idea ridicola? Solo da un certo punto di vista"

Jurgen Klopp dimentica per una notte le fatiche del campionato e si gode la qualificazione ai quarti di Champions del suo Liverpool, che batte 2-0 il Lipsia nella gara di ritorno: "Puntare alla Champions in questo momento, da un certo punto di vista, può essere considerata un'idea ridicola, ma allo stesso tempo non lo è. Alla fine l'unico motivo per cui si gioca questo torneo è per vincerlo. Ma non siamo stupidi: sappiamo che questa, ad oggi, non sembra una stagione in cui potremo conquistare la Champions. Questo comunque non significa che non vogliamo andare avanti il più possibile. Vedremo cosa ci riserverà il sorteggio, ci saranno sfide estremamente difficili e vale per qualsiasi squadra pescheremo. Quindi non ci pensiamo, non è necessario".